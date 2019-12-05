https://news.day.az/politics/1182619.html В Азербайджане создана комиссия по реализации пилотных проектов в области альтернативной энергии
В Азербайджане создана комиссия по реализации пилотных проектов в области альтернативной энергии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании комиссии в связи с реализацией и координацией исполнения пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (ветряной и солнечной энергии).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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