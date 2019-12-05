Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании комиссии в связи с реализацией и координацией исполнения пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (ветряной и солнечной энергии).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется