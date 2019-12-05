https://news.day.az/politics/1182624.html Фонд Гейдара Алиева удостоен специальной премии за павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева удостоен специальной премии за павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева удостоен специальной премии правительства Москвы на конкурсе "Московская реставрация-2019", сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.
Эта премия вручена Фонду за организацию капитальной реконструкции и ремонта на высоком уровне павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства в российской столице.
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