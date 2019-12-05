Положительное восприятие в обществе инициативы правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в связи с проведением внеочередных парламентских выборов, реакция в ее поддержку практически всех политических сил, в том числе, партий, представленных в Милли Меджлисе, за исключением радикалов, доказывает легитимность предложения о роспуске законодательного органа.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что причины выдвижения этой инициативы подробно прокомментированы в решении Политсовета ПЕА и в обращении депутатов к Президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса.

"Стратегия широких и всесторонних реформ, вступление общества на новый этап обновления, серьезные структурные и кадровые изменения в центральных и местных органах исполнительной власти, в целом, в государственном управлении, реформы, проводимые в системе судебной власти, стали неразрывной частью жизни. В сущности реформы имеют необратимый характер, и достижение поставленных важных задач очень зависит от их последовательности, расширения их охвата. В этом смысле требование по обновлению законодательного органа становится объективной необходимостью, социальным заказом", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, очевидно, что азербайджанское общество находится в атмосфере обновления и всесторонних реформ: "Предстоящие парламентские выборы являются одной из важных причин, формирующих это настроение. Политические партии, которые стараются шагать в ногу со временем и его требованиями, готовятся к выборам, стараются представить обществу свои взгляды и платформы. ПЕА, являющаяся автором инициативы роспуска парламента, особо отличается своей активностью в этом ряду, что вполне естественно. В то время, как большая часть общества и партий пребывают в предвыборном настроении, есть партии, которые демонстрируют совершенно иной подход и взгляды. Некоторые группы, называемые партиями, обсуждают - идти или нет на выборы. Речь идет о радикалах".

Вице-премьер напомнил, что главным фактором, обуславливающим смысл существования любой политической партии, является ее участие в выборах: "Неучастие в выборах, или призывы к их бойкотированию, мягко говоря, пример безучастного отношения к главной функции, которую должна выполнять партия. Первопричиной этого является слабость, а может, и отсутствие общественной поддержки, социальной базы партий, призывающих к бойкоту. Реформы, проводимые в последнее время Президентом Ильхамом Алиевым, усилили общественную поддержку Президента и всей власти. Это доказывают и результаты социологического опроса, проведенного несколько недель назад. Рейтинг оппозиции продолжает падать. Это значит, что возможности радикалов провести более или менее успешную избирательную кампанию ограничены. Теперь у них не остается иного выхода, кроме как искать повод, чтобы сохранить лицо. С этой целью они клевещут на власть, будто в стране нет избирательной среды, выдвигают условия, выполнение которых невозможно по многим причинам. Некоторые условия, выдвигаемые радикалами в корне несерьезны и в действительности являются лишь поводом, например, внесение изменений в Конституцию и Избирательный кодекс, в то время как выборы уже объявлены".

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