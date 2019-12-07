Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана сегодня даст старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Об этом сказал азербайджанскому государственному телеканалу председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он обнародовал повестку сегодняшнего заседания ЦИК: "На заседании будет официально утверждено начало работы комиссий, а также Календарный план. Кроме того, будут созданы рабочие группы для рассмотрения обращений. После этого, в случае необходимости, каждый день будут проводиться заседания".

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.