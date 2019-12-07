Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении внеочередных парламентских выборов было доведено до внимания общественности, и граждане, которые хотят быть избранными в парламент, могут выдвигать свои кандидатуры.

Об этом азербайджанскому государственному телеканалу сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Граждане, которые хотят быть избранными в парламент, обратившись в ЦИК и получив соответствующие документы, могут приступить к деятельности, связанной с выборами", - сказал Панахов.

Он добавил, что на сегодняшнем заседании ЦИК будут рассмотрены вопросы, связанные с внеочередными парламентскими выборами, созданы соответствующие рабочие группы и утвержден Календарный план выборов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.