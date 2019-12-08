https://news.day.az/politics/1183309.html Саломе Зурабишвили: Президент Ильхам Алиев – один из самых успешных лидеров нашего времени
Саломе Зурабишвили: Президент Ильхам Алиев – один из самых успешных лидеров нашего времени
Заслуги Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в реализации проекта TANAP бесценны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, в последние годы был реализован не только TANAP, но и много других совместных проектов с совместным участием Азербайджана, Грузии и Турции. Президенту Азербайджана принадлежит особая роль в реализации этих проектов.
"Транспортировка энергетических ресурсов Азербайджана в Европу через территорию Грузии свидетельствует о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев - один из самых успешных лидеров нашего времени", - сказала Саломе Зурабишвили.
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