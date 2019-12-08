Заслуги Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в реализации проекта TANAP бесценны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, в последние годы был реализован не только TANAP, но и много других совместных проектов с совместным участием Азербайджана, Грузии и Турции. Президенту Азербайджана принадлежит особая роль в реализации этих проектов.

"Транспортировка энергетических ресурсов Азербайджана в Европу через территорию Грузии свидетельствует о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев - один из самых успешных лидеров нашего времени", - сказала Саломе Зурабишвили.