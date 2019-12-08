Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на страницу министерства в Twitter, передает Day.Az.

"В связи с пожаром в колледже города Одесса в Украине объявлен день национального траура. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате пожара и народу Украины, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.