https://news.day.az/politics/1183395.html МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в одесском колледже
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в одесском колледже
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на страницу министерства в Twitter, передает Day.Az.
"В связи с пожаром в колледже города Одесса в Украине объявлен день национального траура. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате пожара и народу Украины, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
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