Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов в понедельник подписал распоряжение о назначении даты выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О роспуске Милли Меджлиса Азербайджана пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана" от пятого декабря 2019 года, согласно пункту первому части второй статьи пятой Конституции Нахчыванской АР, выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР назначаются на девятое февраля 2020 года.