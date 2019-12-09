9 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Алишира Вейс оглу Мусаева орденом "Эмек" третьей степени. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Мусаев награждается за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана. 