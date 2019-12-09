https://news.day.az/politics/1183792.html Президент Ильхам Алиев наградил Алишира Мусаева орденом "Эмек" третьей степени
Президент Ильхам Алиев наградил Алишира Мусаева орденом "Эмек" третьей степени
9 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Алишира Вейс оглу Мусаева орденом "Эмек" третьей степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Мусаев награждается за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре