Молодой руководитель многочисленных успешных проектов, планирующий выдвинуть кандидатуру на выборы в Милли Меджлис, Заур Дарабзаде написал статью под названием "Необходимость объединить новый подход молодого и опыт старших поколений". Day.Az представляет его статью:

"Объявлены внеочередные парламентские выборы. Я надеюсь, что молодежь тоже активно подключится к выборам, потому что нужны новые лица, новые идеи, новые подходы. В то же время хочу сказать, что мы не можем допустить противоречий между поколениями. Потому что такое есть в каждом обществе.

Подобные мысли Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз озвучил несколько дней назад в ходе участия на встрече с сотрудниками комплекса, которая состоялась после открытия комплекса ASAN Həyat в Шамахе.

Модернизация должна проявляться в основном в улучшении благосостояния населения и обеспечении достойного уровня жизни. Например, правильное использование труда интеллектуального молодого поколения привнесло новое дыхание в оказание в стране общественных услуг. Посредством ASAN xidmət была полностью обеспечена гражданская удовлетворенность, достигнута прозрачность услуг, в оказании которых имелись волокитство и негативные случаи.

Благоприятная среда, созданная для предпринимателей в стране, особенно в последние годы, увеличила правильное использование имеющихся возможностей ненефтяного сектора, повысила потенциальные возможности этого сектора, создавая новые производственные сферы за счет местного производства импортозаменяющих товаров, повысился уровень обеспечения ненефтяной продукцией, выросла экспортная способность, и данная тенденция комплексно движется к развитию.

Такие развитие и прогресс, создание гражданского удовлетворения, поэтапное решение социальных проблем, исходят из новых подходов, реализации идей, организации верной работы с молодежью. Реализуемая в стране молодежная политика обеспечивает их свободное участие в различных сферах общественно-политической жизни страны. Молодежная политика многополосная, многоспекторная.

Сегодня азербайджанская молодежь имеет карьерные возможности в различных направлениях госупарвления, в сферах науки, образования, культуры, спорта и др. Однако в каждом из нас, как в члене общества, глубоко сидят консервативные мысли. Смена этих стереотипов, мышления, объединение подходов молодого поколения и опыта старшего без допущения конфликта поколений станет самым верным шагом, предпринятым государством для более стремительного развития. И указанные выше вызовы - объявление ресурсов для оценивания этих возможностей именно молодежью".