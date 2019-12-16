Завершается еще один год - и он не принес региону мира нашему региону, "благодаря" любителю селфи из Еревана Николу Пашиняну и продолжившейся при нем политике затягивания переговоров по Карабаху. Эта ситуация подкрепляется еще и внутренним конфликтом между Ереваном и карабахскими сепаратистами. Даже самому населению оккупированных территорий уже надоело нищенствовать и жить в страхе: людям нужен мир, нормальная, сытая жизнь, а не популизм Пашиняна. Народ понимает, что начнись война, "революционная" Армения бросит их в первый же день.

В самом начале 2019-го, на волне ожиданий в плане надежд на разумность новых властей Армении и не связанность их с преступным карабахским кланом, имел место некоторый оптимизм. Но по ходу развития событий в Ереване, от месяца к месяцу становилось все более понятно, что новые армянские власти не только не улучшили атмосферу в переговорах, но и завели их в окончательный тупик.

Под занавес года в Братиславе в рамках СМИД ОБСЕ прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Она была последней и как бы подводила итог усилиям по достижению мира в этом году. После встречи Мамедъяров назвал проведенные с армянским коллегой переговоры жесткими. Сторонам не удалось сблизить позиции, и армянская делегация, как и прежде, осталась глуха к требованиям четырех резолюций Совета Безопасности ООН, уже четверть века требующих от Еревана полного и безоговорочного вывода вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

После встречи азербайджанская сторона еще раз четко и конкретно, чтобы не было иных толкований, представила свою позицию по урегулированию конфликта. В меморандуме, опубликованном в Twitter посольства Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении, отмечается, что Баку по-прежнему привержен урегулированию конфликта политическим путем в рамках Минской группы ОБСЕ.

Позиция Азербайджана проста и хорошо известна. За годы конфликта она не менялась и изменению не подлежит. Урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ. Первым шагом должен стать полный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана. За этим должно последовать возвращение насильственно перемещенного азербайджанского населения при соблюдении всех необходимых мер безопасности, а также открытие коммуникаций в регионе. Следующим этапом будет определение статуса Нагорно-Карабахского региона в составе Азербайджана в соответствии с азербайджанской Конституцией и законодательством. Этот процесс должен происходить в мирных условиях, при активном участии азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха и их взаимодействии с правительством Азербайджана.

Этот меморандум был призван привести в чувство Армению, где начали поговаривать об ослаблении позиции Баку, давлении на него держав и его готовности сесть за стол с сепаратистами. Таким путем действующие власти соседней страны и подконтрольные им СМИ пытались создать видимость победы карабахской дипломатии Еревана и скрыть тот факт, что новые власти свели на нет все усилия по достижению мира. Более того, бросается в глаза, что своим поведением премьер-министр Никол Пашинян пытается стереть из памяти зомбированного общества те разумные мысли, которые озвучивал в бытность оппозиционером и в первые месяцы своей власти. Стоит напомнить, какому шквалу критики подвергся он в своей стране после краткой беседы с главой Азербайджана на полях саммита СНГ в Душанбе в сентябре 2018-го.

Надо сказать, что "отмыться" от имиджа здравомыслящего политика Пашиняну удалось. Правда, ценой спасения приемлемой для "истинного армянина" репутации стало заведение переговорного процесса в полный тупик. Никол сделал то, что не удавалось его предшественникам, хотя карабахский клан очень старался. Прежние режимы вели себя осторожнее, не рискуя заговаривать, например, о пресловутом "миацуме" или пытаться давить на ОДКБ. Тут Пашинян пошел дальше всех. Эта "маленькая, но гордая птичка" решила показать высший пилотаж. Результат нулевой для интересов Армении и губительный для мирного процесса.

Аналитики - причем даже те зарубежные эксперты, кто придерживался проармянской позиции, сходятся во мнении, что Никол Пашинян, что называется, подложил свинью переговорному процессу. Первой подножкой было ультимативное - и очевидно невыполнимое - требование о привлечении к переговорам сепаратистов Карабаха. И хотя Пашинян горячо заверяет, что это не ультиматум и не предусловие, тем не менее участвовать в переговорах он отказался. А все имевшие место встречи усиленно называл "консультациями" и "обменом мнениями".

В марте этого года в Вене прошла встреча глав Азербайджана и Армении. Президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян проговорили один на один больше двух часов. Предыдущие встречи - в Москве, Душанбе и Давосе были больше знакомством, чем переговорами. В Вене же состоялся обстоятельный разговор.

Отвечая на вопросы ТАСС сразу после встречи, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что обсуждались вопросы, связанные с укреплением мер доверия, так как, по мнению главы Азербайджана, переговорный процесс должен быть поддержан и гуманитарными акциями.

"Но я считаю, что важным является то, что формат переговоров остался неизменным. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это уже было многие годы. Второе, переговорному процессу дан новый толчок. Это тоже важно", - сказал Президент в интервью ТАСС.

Несмотря на сдержанный оптимизм, азербайджанский лидер дал понять, что сантиментам места нет и переговорный процесс должен быть ориентирован на результат. Для Азербайджана результативность переговоров означает деоккупацию его международно признанных территорий в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий.

После этой встречи сопредседатели Минской группы навали ее позитивной и конструктивной. Но через несколько месяцев Никол Пашинян продемонстрировал, что радость посредников была преждевременной. 5 августа этого года он подставил мирному процессу вторую подножку, последствия которой вряд ли в скором времени удастся устранить.

Выступая на митинге на оккупированных территориях, премьер Пашинян сделал печально знаменитое заявление, перечеркнувшее все усилия международных посредников и укоротившее языки ярым защитникам страны-оккупанта. "Карабах - это Армения, и точка", - произнес Никол перед толпой карабахских армян, очень довольный собой и гордый такой своей изобретательностью. Трудно сказать, осознавал ли Воваевич, что таким образом возвращает к жизни идею "воссоединения", спрятанную карабахским кланом от посторонних глаз. Как-никак Пашинян журналист и политик, и должен был понимать, что возрождение "миацума" ставит крест на переговорах и на его собственных заверениях, что Армения всего лишь гарант безопасности Карабаха. Он выдал ее с потрохами и перед всем миром она предстала тем, кем и является на самом деле - страной, претендующей на земли соседа и совершившей военную агрессию с целью осуществления этой мечты. За что огромное ему наше человеческое спасибо.

В Армении ожидали гневной эмоциональной реакции Баку, но она не последовала. В Ереване строили различные версии, вплоть до того, что слова Пашиняна, мол, были согласованы с державами. Много чего говорилось в те дни, а официальный Баку молчал. Для ответного удара было выбрано очень удачное место - заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, в котором по приглашению Владимира Путина принял участие Президент Ильхам Алиев.

Его выступление можно назвать метким ударом прямо в цель. Никол Пашинян, выступая перед кучкой сепаратистов, думал, что положил начало новым реалиям в карабахском конфликте, однако последнее слово осталось за азербайджанским Президентом, который с авторитетной международной трибуны просто и доходчиво объяснил и соседям, и всем заинтересованным сторонам, что никаких новых реалий нет и быть не может. "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Ереван очень хотел получить ответ на глупость Пашиняна. И он его получил. Наверняка, затрещина была очень болезненной. Примечательно, что проглотили языки и защитники армянской позиции, которые просто не могли наброситься на азербайджанского лидера, не упомянув при этом заявления Пашиняна в Ханкенди. Как не поворачивай, а виновником усложнения ситуации получался премьер Армении.

Никто не смог возражать и на слова Президента Азербайджана по поводу понятия "народ Нагорного Карабаха". На том же Валдайском форуме Президент Ильхам Алиев заявил, что "понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами".

Армянский тезис был разбит, и более того, заявление азербайджанского лидера в Сочи имело позитивные последствия - впервые на уровне посредников заговорили об азербайджанской общине Нагорного Карабаха и ее правах. Так, побывавший недавно в Баку глава МИД РФ Сергей Лавров сказал на пресс-конференции следующее: "Я за контакты между общинами, и чтобы они возобновились. В итоге все равно все население Карабаха должно будет решить, как им жить". ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ. Эти слова, сказанные в Баку, были адресованы скорее армянской стороне, надеющейся получить в сухом остатке мононациональный Карабах. Лавров дал понять, что разбираться со статусом без азербайджанцев не получится.

После этих ударов в Армении стараются не вспоминать о браваде своего премьера в оккупированном Ханкенди. Будто ничего не было. Но слово не воробей, как известно. Сегодня Никол Пашинян пытается перевести стрелки для общества на внутренние вопросы. Карабахская тема, которая должна была отвлечь народ от провалов новых властей, оказалась еще опаснее. Армянский премьер временами наведывается в Карабах, что-то там лепечет про силу армии и тому подобное, а его жена Анна Акопян берет на себя наглость приглашать на оккупированные территории государственных лиц Азербайджана. Но хорошо известно, что эти поездки и разглагольствования связаны не с укреплением позиций Армении в карабахском урегулировании - эта миссия провалена окончательно, - а с предстоящими в самопровозглашенном образовании так называемыми "выборами", в результате которых главный революционер всея армянства рассчитывает поставить в Ханкенди своих людей.

Глупая, несерьезная и комичная возня.

В реальности армянам Карабаха все равно, люди Саргсяна или Пашиняна возглавляют режим. Больше всего они боятся, что Ереван спровоцирует новую войну. Там до сих пор с содроганием вспоминают апрельские бои 2016 года, которые стали внушительным уроком для оккупационной армии и ясной демонстрацией жителям НК относительно границ их пресловутой "независимости". Если верить записям в соцсетях и публикациям отдельных лиц, не боящихся быть "размазанными по стенке" СМИ Армении, большинство жителей оккупированных территорий хотят нормальной жизни и мира с азербайджанцами.

Пашинян совсем запутался, разменял данный ему шанс спасти Армению по мелочам. А шанс все-таки был у Еревана в 2019 году. Был. Да, учитывая террористическую суть армянского национализма, Никола ждали бы трудные решения и серьезное противодействие, но очень скоро армянский народ почувствовал бы вкус мира, ощутил бы, что значит быть не рудиментом, а действенной и нужной частью региона. Сделай Армения хоть один реальный шаг к миру, многое для нее начало бы меняться. Будь Никол Пашинян смелее и не потони он в пучине популизма.

Подводя итоги, скажем так: в уходящем году у армянского народа был шанс начать новую жизнь, если бы власти ему это позволили. Пашинян и его команда непрофессионалов не справились с грузом карабахского конфликта. К концу года они только сделали его еще тяжелее и неподъемнее, и кто бы ни пришел к власти в Армении в результате очередного переворота (а он, несомненно, будет), ему этой тяжести уже не поднять.

А Азербайджан продолжает двигаться вперед, на зависть врагам и недоброжелателям развиваясь и доказывая, что страшные события начала 90-х его, армянская агрессия не сломили страну и народ. Наоборот, они сделали нас сильнее. И благодаря успешной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, мощь Азербайджана увеличивается день ото дня, а значит пропасть между нашей страной и оккупантом-Арменией будет только расти. И это повод для новых армянских властей задуматься и наконец понять, что если им нужно будущее, то достичь этого будущего можно будет только отказавшись от бездарной политики и оккупации территорий Азербайджана.

Зульфугар Ибрагимов