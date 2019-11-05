Накануне в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь сделал ряд провокационных заявлений по карабахскому вопросу. В частности, армянский премьер пообещал гражданам Армении решить конфликт с их непосредственным участием.

"Когда будет выработано согласованное решение, приемлемое для армянского народа, я представлю наше предложение нашему народу, мы проведем общенациональную дискуссию по нему, так как я уверен, что решения должны быть приняты в общенациональном формате. В случае необходимости может быть проведен даже референдум", - заверил армян Пашинян.

На вопросы Day.Az в связи с новыми инсинуациями премьер-министра Армении отвечает политический обозреватель Тофик Аббасов.

В Армении общественно-политическая ситуация вообще и общественная среда в частности за последние годы превратилась в, скажем так, людоедскую. Там действует фактически закон гильотины, которая угрожает всем и вся и называется "карабахская дилемма". Поэтому все, кому приходится проходить проверку на "вшивость" в плане территориального вопроса, подвергаются большому прессингу и неминуемо сталкиваются с огромными рисками.

Поэтому любой политик, любая партия, которая позволит себе заикнуться о карабахском урегулировании на компромиссной основе, в обязательном порядке оговаривается, что армянской стороне, мол, больше нечего уступать и слово за Азербайджаном.

Слабая власть Пашиняна не стала исключением, она чувствует свою уязвимость и предпринимает меры, чтобы обезопасить себя от той самой гильотины.

Думаю, должны засуетиться сопредседатели Минской группы ОБСЕ, потому что заявления Пашиняна - это приговор им. Они не осилили ту миссию, которая была на них возложена, и продолжают делать вид, что все нормально. Если Пашинян говорит, что он верит в успех переговорного процесса, а Мнацаканян уверяет, что нет никакого тупика и можно продолжать работать, то возникает вопрос: а работать во имя чего?

Обещания и заверения Пашиняна - это, конечно, слабое утешение на фоне тех больших подвижек, которые были сделаны Азербайджаном за последние недели. Достаточно вспомнить саммит Движения неприсоединения, который включил в свой итоговый документ фактор территориальной целостности как незыблемый принцип, осудил армянскую агрессию и признал право Азербайджана на восстановление территориальной целостности. Это все является дипломатической победой Азербайджана, и Армении совершенно нечем ответить. Поэтому они опять пытаются успокоить горячие головы в своей стране, заверяя, что больше Армении уступать нечего, и теперь слово за Азербайджаном. То есть получается, что мяч находится на нашей стороне.

Но и нам, и международному сообществу хорошо известно, что Азербайджан свою позицию уже изложил и она не подлежит изменению. Вопрос должен решаться и решается в рамках территориальной целостности Азербайджана. Такой подход позволяет предоставить статус широкой автономии Нагорному Карабаху. В противном же случае Армения навлекает на себя большие неприятности и нарывается на побоище.

Референдум по Карабаху в Армении незаконен. Только Азербайджан обладает законным правом проводить всенародное голосование по урегулированию карабахского конфликта. Но нужен ли он? Зачем проводить референдум, если его итог заранее ясен? Тут двух мнений быть не может. Само утверждение о том, что есть "три народа: армянский, азербайджанский и карабахский", - это полнейший абсурд. В принципе, с высоких трибун Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже ответил на эту чушь армянского премьера совершенно конкретно: нет такого понятия, как "карабахский народ", есть армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха. И в нагорном, и в равнинном Карабахе жили и армяне, и азербайджанцы, и представители других народов. Все они - потенциально граждане Азербайджанской Республики.

Не думаю, что в Армении дело дойдет до референдума. У них существует табу на тему возвращения земель. Да, армянские власти, зомбировав свое общество, заставили его поверить, что азербайджанские земли захвачены раз и навсегда. Тем не менее, даже Серж Саргсян, который непосредственно принимал участие в карабахской войне и обагрил свои руки кровью невинных азербайджанских детей и стариков, несколько раз признавал, что оккупированные районы вокруг Карабаха все равно придется рано или поздно вернуть.

Если они внутри себя признают, что должны смириться со справедливыми требованиями и уложиться в рамки международного права, то они рано или поздно ретируются. А что касается судьбы армян Нагорного Карабаха, то этот вопрос находится в компетенции только властей Азербайджана, которые имеют свои четкие соображения насчет будущего этого региона. В Азербайджане разработан четкий план Великого возвращения на освобожденные земли. И если вспомнить, какая судьба была уготована тому же Джоджуг Марджанлы, то становится ясно, что мы на все случаи должны быть в полной боеготовности.

Все попытки армянского истеблишмента пропагандировать в Европе и США сепаратистский режим путем отправки туда представителей непризнанного образования, которое не решается признать даже сам Ереван, это все непродуктивные, бесплодные попытки облачить в какие-то официальные рамки пустую и бесперспективную затею создания "второго армянского государства". Но это невозможно даже гипотетически.

Армения, воспользовавшись бездарностью и недееспособностью бывшего советского руководства во главе с Горбачевым, использовала момент, чтобы совершить вооруженный разбой против Азербайджана. Война еще не завершилась, и доведение эскалации до второй военной кампании не принесет ничего хорошего армянской стороне. Ни экономически, ни военно-технически Армения не может соперничать с Азербайджаном. Не только потому, что у нас сильная армия, которая входит в группу пятидесяти самых сильных армий мира. Но и потому, что Азербайджан может позволить себе долгосрочную военную кампанию, в отличие от Армении, которая и так сидит на скудном пайке и может рассчитывать только на помощь извне.

Не думаю, что армянам стоит рассчитывать сегодня на помощь внешних сил против Азербайджана. Эти внешние силы, в том числе Российская Федерация, которая поддерживает сейчас очень взвешенные отношения с Азербайджаном, прекрасно понимают, что пока не будет урегулирован карабахский конфликт, на Кавказе мира не будет. Тем более, что армянская политическая элита уже не первый год заигрывает с западной политической элитой и пытается поддерживать на медленном огне карабахскую проблему, потому что это отвечает интересам Запада, особенно Соединенных Штатов, которые не прочь окружить Россию большим числом горячих точек, замороженных конфликтов и других проблем, отвлекающих внимание Москвы на нейтрализацию этих рисков и вызовов.

Лейла Таривердиева