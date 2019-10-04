https://news.day.az/politics/1162872.html Президент Ильхам Алиев: Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует
Президент Ильхам Алиев: Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует
Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, во время выступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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