Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, во время выступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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