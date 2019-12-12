https://news.day.az/politics/1184567.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает Day.Az.
"Сегодня - 12 декабря - день почтения памяти Гейдара Алиева - великой личности, оставившей неизгладимый след в жизни и судьбе Азербайджана и азербайджанского народа. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране", - написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре