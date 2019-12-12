В Бакинском государственном университете (БГУ) начались лекции, посвященные памяти великого лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие, ректор Эльчин Бабаев подчеркнул важность личности Общенационального лидера Гейдара Алиева для Азербайджана. Оратор сказал, что современный Азербайджан обязан Гейдару Алиеву своим существованием. Благодаря заслугам нашего великого лидера независимость нашей страны стала вечной и необратимой, государственность укрепилась.

По словам Эльчина Бабаева, вопросы подготовки квалифицированных кадров были приоритетом на всех этапах деятельности великого лидера, проводимая им политика была рассчитана на далекие цели.

Ректор довел до внимания участников мероприятия, что политика, определенная Общенациональным лидером, продолжается Президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с требованиями новых условий. В результате этой политики сегодня мир считается с Азербайджаном.

По мнению Эльчина Бабаева, сделанное Гейдаром Алиевым для Азербайджана должно стать объектом исследований и передано будущим поколениям. С этой целью в БГУ будет организован цикл лекций, посвященных Гейдару Алиеву.

Затем с докладом выступил директор Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана, профессор Муса Гасымлы.