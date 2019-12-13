В некоторых психопрактиках бытует такое мнение, что если в оппоненте что-то раздражает, значит эта черта есть в тебе. Просто раздражающая черта у раздражённого в теневой стороне, и не всегда проявляется сразу, или же проявляется в другой ипостаси. Как-то так. Например, если кого-то бесят недостатки политической жизни или имеются проблемы с реализацией потаенных комплексов, то мы имеем дело с откровенным маразмом.

Ничего не поделаешь, господа, именно так и есть.

Если честно, мне очень понравилось интервью бывшего "башкана", то есть председателя партии "Мусават", а ныне - главы "Центра национальной стратегической мысли" - организации с весьма апломбным и гротескным названием.

В беседе с сотрудником "Eurasia Diary" Иса Гамбар, как всегда, витая мыслями в стратосфере местной оппозиционной политики и изредка совершая мысленные кульбиты над руинами радикалов, где гопники водили несанкционированные хороводы протеста, решил тряхнуть стариной.

По его словам, дескать, "кровавый режим гнобит оппозицию" и не дает, видите ли, цвести радикалам в оппозиционном саду. Но мы-то понимаем, что в массе своей это все личности девиантного типа, с большими личными, семейными и иными проблемами. Которые сублимируют этот груз в оппозиционную политику, где они востребованы. Делать ничего не надо, только обличать. Это как раз их типа индульгенция. Дескать, меня гнобят потому, что я против режима, а не потому, что маргинал, черносотенец, продажная сущность.

Собственно, вырожденцев можно отличить потому, как они бросаются в социальных сетях на любого, кто осмелится хоть как-то критиковать бонз радикалов.

А интервью - песня заблудшего в барханах желаний акына, уверяю.

Например, комментируя решение "Мусавата" об участии во внеочередных парламентских выборах, убеленный сединами страстотерпец мсьё Гамбар заявил: "На самом деле мы, партия Мусават, хотим спасти и дать шанс на жизнь институту выборов. Именно поэтому и решили принять участие. Для нас главное не мандаты и их количество, а служение народу и государству в статусе народных избранников".

Иса Гамбар после изречения столь патетических и сентиментальных бутад, скорее всего немного прослезившись и прочистив горло, продолжил плетение словес и произнес воистину конгениальную фразу: "Количество официально признанных в своей победе кандитатов-мусаватистов зависит от интеллекта властей. Каким будет уровень İQ, таким будет и количество признаний побед наших кандидатов".

Это уже не присущие И.Гамбару краснобайство и суесловие, а совершенно новая, изумительная по своему маразму и блестящая по абсурду сентенция.

Честно говоря, не ожидал - схимник Иса Гамбар на старости лет сумел-таки удивить меня. На самом деле масштабы боевого забобона главы центра, где все стекающие со стен мысли национальные и сугубо стратегические, бывшего коллежского асессора Гамбара поражают воображение даже у видавших виды радикалов, постаревших в пыльных комнатах маленьких партий.

Согласно логике И.Гамбара, власть, дабы показаться умной и совершенной, просто обязан обеспечить максимальное количество "победивших мусаватистов". То есть камрадов, гордо носящих в карманах штанин удостоверение "Мусават" - истинных партийцев с импульсивным против врагов и нордическим для своих характером.

Кстати, напомню, что полиция Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительных учреждений участкового типа №№ 9 и 14 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКЦ партии "Мусават" Мехти Халилбейли, член ЕКЦ партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель интеграционного центра "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли - Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные лица, замешанные в деле об "эмигрантском бизнесе", подозреваются в переправке в Германию, как минимум, 20 человек, и получении за эти "услуги" от трех до 10 тысяч евро.

Как говорится, полный ахтунг и некошерное поведение мальчишей-плохишей из "Мусават".

И тут, совершенно некстати, Иса Гамбар - лидер центра, где щепотка национальных мыслей над кадилом смешивают с лопатой стратегического - поставил ультиматум и припер к стенке всю местную политику.

Что делать, как жить? Неизвестно.

Главное, что будет, если власть, не послушав предупреждения многажды умудренного Гамбара, не станет обеспечивать триумф кандидатов-мусаватистов, дабы возликовал "Мусават", а аксакалы партии, сладко позевывая, трясли указательными пальцами в сторону здания ЦИК и говорили: "Ить, испужались басурмане, то-то, да, знай наших".

И чем больше будет завоевавших мандат, тем умнее, по словам Гамбара, станем все мы.

А если всей этой неоновой идиллии, барражирующих в облаках чепчиков и трясущихся от возгласов "Виват Гамбару!" зданий не будет?

Что тогда, мсьё Гамбар, Земля налетит на небесную ось, дадите зарок писать статусы в фейсбучном профиле, запрыгивая на одной ноге с закрытым правым глазом, не свистеть в айкос, пока не дадут мандаты и видеться с обербашканом-камергером Арифом Гаджилы только в костюме водолаза на общий фарт?!

Иса Гамбар, оставаясь своему реноме якобы "мудрого политика", попытался концептуально обозначить требование "Мусават" к властям, сведенное до банальной инвариации ультимативного, но ложного и парадоксального популизма.

Его аннотация насчет "выявления интеллектуального потенциала власти" - слабая попытка напоминания аннотацией о своем существовании.

Иса Гамбар, давно и начисто лишивший свою партию реальной идейной, моральной и политической платформы, теперь решил обыденной антитезой выдвинуть свои требования - хоть и в форме ультимативной декларации.

Увы, он, в очередной раз намеренно путая понятия, решил сыграть на чувствах аморфной оппозиции, призывая радикалов на маргинальную стезю пережиточного реваншизма, ложно интерпретируя парламентские выборы как показатель адекватности нынешней системы.

Что есть не что иное, как откровенно необольшевисткий и явно дилетантский подход к самой сути выборов, не говоря уже о фабуле политической борьбы.

Иса Гамбар понимает, что реальной, привлекательной для широких масс и социальным группам альтернативы власти нет, ибо слабая, разобщенная, беспрестанно разрушающая саму себя нынешняя ретроградная оппозиция все еще агонизирует в системе псевдонациональных аллюзий.

Атавистическая фигура местной оппозиции, глава смутного центра намеренно искажает суть процесса и извращает систему координат внутреннего политического ландшафта - дабы, по его мнению, "Мусават" сумел-таки разжиться хоть одним депутатским мандатом.

И это вы считаете адекватной политической деятельностью, Иса Гамбар?