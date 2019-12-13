https://news.day.az/politics/1185082.html Азербайджан оказал Албании помощь в размере 500 тыс. евро
Азербайджан оказал Албании помощь в размере 500 тыс. евро
С целью устранения последствий землетрясения силой 6,4 балла, произошедшего в Албании 26 ноября, по поручению Президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана оказало Албании помощь в размере 500 тысяч евро, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
В ходе встречи, проведенной 11 декабря 2019 года между послом Азербайджана в Греции Анаром Гусейновым и послом Албании в Греции Ариданой Хобдари, албанской стороне был вручен символический чек о помощи.
От имени своей страны посол Аридана Хобдари выразила признательность Азербайджану за помощь, заявила об уверенности в дальнейшем развитии дружественных отношений, существующих между двумя странами.
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