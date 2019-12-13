В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Сейма (парламент) Латвии Инарой Мурниеце.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи была дана высокая оценка текущему состоянию сотрудничества между парламентами Азербайджана и Латвии, а также прошел обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества.

Во время встречи также обсуждены возможности сотрудничества между Форматом Балтийского регионального сотрудничества и Советом сотрудничества тюркоязычных государств.

Инара Мурниеце акцентировала внимание на сотрудничестве Азербайджана с НАТО, а также с удовлетворением отметила, что Азербайджан внес важный вклад в деятельность небоевой миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане.

Также было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Латвии в рамках международных организаций, наряду с двусторонним форматом.

Председатель латвийского Сейма сказала, что программа "Восточное партнерство" является одним из приоритетов внешней политики Латвии и подчеркнула, что ее страна поддерживает сотрудничество с Азербайджаном в этой связи.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.