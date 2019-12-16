Азербайджан оказался на 45 месте списка "самых могущественных стран мира", опередив такие страны, как Португалия, Колумбия, Таиланд, Аргентина, Чехия, Хорватия и другие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, рейтинг, в который вошли 80 стран, опубликован в журнале U.S.News.

В тройке лидеров значатся США, Россия и Китай, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Среди стран с наименьшим влиянием в мире указаны Литва, Словакия, Словения, а также Латвия и Эстония.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.

По мнению журналистов, "наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".