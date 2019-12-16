Российские СМИ, управляемые армянами, пропагандируют на подконтрольных им мега-информационных ресурсах и в русскоязычном сегменте сети армянских национальных героев, в том числе боевиков и фашистских преступников.

Речь идет о медиаресурсах Yandex - руководитель Тигран Худавердян,

и Sputnik - руководитель Маргарита Симоньян.

На указанных российских ресурсах масса публикаций, восхваляющих Гарегина Нжде.

Но мало того, что они навязывают россиянам культ фашиста Гарегина Нжде,

так теперь принялись раскручивать и героизировать армянского террориста Монте Мелконяна.

Национальные герои в лице Нжде или Мелконяна - это выбор армянства, но при чем здесь умы россиян?

Достаточно прочитать материалы, размещенные на zen.yandex https://zen.yandex.ru/media/id/5cf40ab9d5fd8c00aea0e9f1/monte-melkonian-pochemu-paren-iz-kalifornii-stal-nacionalnym-geroem-armenii-5d9e31648600e100ae810a9e: "Монте Мелконян. Почему парень из Калифорнии стал национальным героем Армении?"

Напоминаем, что Монте Мелконян - выкормыш спецслужб США, и был использован на территории азербайджанского Карабаха в борьбе против СССР ( то есть против России, стоявшей во главе СССР) так же, как и ливанец Сефилян.

Мелконян был знатоком подрывного дела, террора и захвата заложников, участвовал в ряде войн на Ближнем Востоке, был организатором террористических актов в разных странах мира. Монте спланировал и организовал операцию Van (захват посольства Турции во Франции 24 сентября 1981 г.), где погибли 8 мирных жителей. Провел ряд других террористических операций против гражданских объектов в европейских государствах. В 1981 году совершил убийство турецкого посла в Риме. В ноябре 1985 г. Монте был арестован в Париже был признан виновным в незаконном пересечении границы, владении огнестрельным оружием и подделке документов.

Монте Мелконян - террорист, и он, как и служивший фашистам Гарегин Нжде, национальный герой Армении!

Но это вопрос Армении. Однако армянские руководители крупнейших российских ресурсов Симоньян и Худавердян внедряют в сознание российской молодежи культ сомнительных армянских героев, проявивших себя в террористических операциях или на службе у фашистов.

Так, правляемый Худавердяном yandex.ru пишет:

"Монте Мелконян - один из самых известных национальных героев современной Армении. Родился этот парень в американском штате Калифорния, в зажиточной семье армянских беженцев из западноармянского города Мерзифон. Жил в США, Японии и Испании. Невероятно сильный физически, четыре раза становился чемпионом Калифорнии по карате среди студентов. Казалось бы, живи да наслаждайся привольной штатовской и испанской жизнью! Но нет! Уже с юных лет Монте проявлял интерес к своим армянским корням, изучал язык и культуру предков, о которой в детстве почти не знал. Еще одиннадцатилетним мальчиком родители свозили его на историческую родину в Западную Армению (ныне территория Турции). Здесь он увидел армянскую церковь, переделанную турками в кинотеатр...

Это путешествие оказало огромное влияние на все мировоззрение Монте. Паренек твердо решил стать защитником своего народа.

Уже став взрослым, Мелконян отправился на Ближний Восток и в Иран. В начале 1980-х годов парень получил первый боевой опыт - участвовал в защите местных армян во время гражданской войны в Ливане, оборонял армянский квартал в Бейруте.

А после окончания боевых действий трудился на его восстановлении простым рабочим. Здесь же наш герой встретил армянскую девушку Седу, на которой женился.

Весной 1980 года Монте Мелконян вступил в группировку ASALA (Армянская секретная армия освобождения Армении - террористическая организация). Он спланировал операцию Van по захвату посольства Турции во Франции и других операций против турецких государственных объектов в Европе.

Когда случились события в Спитаке и Ленинакане, Монте отбывал срок во французской тюрьме - за подделку документов и незаконное хранение оружия. Но и там Мелконян смог помочь армянам - он отправил в Армению пакет с чисто выстиранной одеждой, пусть и тюремной...

В 1991 году Монте Мелконян, как и многие армяне из диаспоры, снова отправился воевать за свой народ. На этот раз - в Нагорный Карабах. Как имевший боевой опыт солдат, Монте получил под свое командование отряд. Его бойцы отлично показали себя в боях с азербайджанской армией у села Мачкалашен (южные ворота Карабаха), обеспечили безопасность "Арцаха" с южной стороны.

Затем Монте, известный под прозвищем Аво ("Ավո") возглавил Мартунинский оборонительный район, который оборонял целый год. Участвовал в Кельбаджарской операции, в боях на территории Мардакертского и Аскеранского районов.

Его безупречное владение английским сыграло еще одну службу - Монте на языке Шекспира доходчиво-красноречиво объяснял западным журналистам, за что идет война и почему "Арцах" - (якобы) армянская земля. Выступления его видел по телевизору весь мир.

Для всех армян Монте Мелконян стал примером жесткого армянского боевого духа и готовности сражаться за свой народ в любых условиях".

Комментарии излишни...

Похоже, и Симоньян, и Худавердян так же, как Мелконян и другие армянские националисты, стали примерами "жесткого армянского боевого духа", но уже на российском общественном, информационном поле.

Ниже материалы Sputnik о боевике Монте Мелконяне:

https://ru.armeniasputnik.am/society/20180612/12607403/gumannyj-i-dalnovidnyj-monte-kotoryj-mog-by-izmenit-nyneshnyuyu-armeniyu.html