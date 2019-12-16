Яндекс приступил к героизации в России террориста Монте Мелконяна
Российские СМИ, управляемые армянами, пропагандируют на подконтрольных им мега-информационных ресурсах и в русскоязычном сегменте сети армянских национальных героев, в том числе боевиков и фашистских преступников.
Речь идет о медиаресурсах Yandex - руководитель Тигран Худавердян,
и Sputnik - руководитель Маргарита Симоньян.
На указанных российских ресурсах масса публикаций, восхваляющих Гарегина Нжде.
Но мало того, что они навязывают россиянам культ фашиста Гарегина Нжде,
так теперь принялись раскручивать и героизировать армянского террориста Монте Мелконяна.
Национальные герои в лице Нжде или Мелконяна - это выбор армянства, но при чем здесь умы россиян?
Достаточно прочитать материалы, размещенные на zen.yandex https://zen.yandex.ru/media/id/5cf40ab9d5fd8c00aea0e9f1/monte-melkonian-pochemu-paren-iz-kalifornii-stal-nacionalnym-geroem-armenii-5d9e31648600e100ae810a9e: "Монте Мелконян. Почему парень из Калифорнии стал национальным героем Армении?"
Напоминаем, что Монте Мелконян - выкормыш спецслужб США, и был использован на территории азербайджанского Карабаха в борьбе против СССР ( то есть против России, стоявшей во главе СССР) так же, как и ливанец Сефилян.
Мелконян был знатоком подрывного дела, террора и захвата заложников, участвовал в ряде войн на Ближнем Востоке, был организатором террористических актов в разных странах мира. Монте спланировал и организовал операцию Van (захват посольства Турции во Франции 24 сентября 1981 г.), где погибли 8 мирных жителей. Провел ряд других террористических операций против гражданских объектов в европейских государствах. В 1981 году совершил убийство турецкого посла в Риме. В ноябре 1985 г. Монте был арестован в Париже был признан виновным в незаконном пересечении границы, владении огнестрельным оружием и подделке документов.
Монте Мелконян - террорист, и он, как и служивший фашистам Гарегин Нжде, национальный герой Армении!
Но это вопрос Армении. Однако армянские руководители крупнейших российских ресурсов Симоньян и Худавердян внедряют в сознание российской молодежи культ сомнительных армянских героев, проявивших себя в террористических операциях или на службе у фашистов.
Так, правляемый Худавердяном yandex.ru пишет:
"Монте Мелконян - один из самых известных национальных героев современной Армении. Родился этот парень в американском штате Калифорния, в зажиточной семье армянских беженцев из западноармянского города Мерзифон. Жил в США, Японии и Испании. Невероятно сильный физически, четыре раза становился чемпионом Калифорнии по карате среди студентов. Казалось бы, живи да наслаждайся привольной штатовской и испанской жизнью! Но нет! Уже с юных лет Монте проявлял интерес к своим армянским корням, изучал язык и культуру предков, о которой в детстве почти не знал. Еще одиннадцатилетним мальчиком родители свозили его на историческую родину в Западную Армению (ныне территория Турции). Здесь он увидел армянскую церковь, переделанную турками в кинотеатр...
Это путешествие оказало огромное влияние на все мировоззрение Монте. Паренек твердо решил стать защитником своего народа.
Уже став взрослым, Мелконян отправился на Ближний Восток и в Иран. В начале 1980-х годов парень получил первый боевой опыт - участвовал в защите местных армян во время гражданской войны в Ливане, оборонял армянский квартал в Бейруте.
А после окончания боевых действий трудился на его восстановлении простым рабочим. Здесь же наш герой встретил армянскую девушку Седу, на которой женился.
Весной 1980 года Монте Мелконян вступил в группировку ASALA (Армянская секретная армия освобождения Армении - террористическая организация). Он спланировал операцию Van по захвату посольства Турции во Франции и других операций против турецких государственных объектов в Европе.
Когда случились события в Спитаке и Ленинакане, Монте отбывал срок во французской тюрьме - за подделку документов и незаконное хранение оружия. Но и там Мелконян смог помочь армянам - он отправил в Армению пакет с чисто выстиранной одеждой, пусть и тюремной...
В 1991 году Монте Мелконян, как и многие армяне из диаспоры, снова отправился воевать за свой народ. На этот раз - в Нагорный Карабах. Как имевший боевой опыт солдат, Монте получил под свое командование отряд. Его бойцы отлично показали себя в боях с азербайджанской армией у села Мачкалашен (южные ворота Карабаха), обеспечили безопасность "Арцаха" с южной стороны.
Затем Монте, известный под прозвищем Аво ("Ավո") возглавил Мартунинский оборонительный район, который оборонял целый год. Участвовал в Кельбаджарской операции, в боях на территории Мардакертского и Аскеранского районов.
Его безупречное владение английским сыграло еще одну службу - Монте на языке Шекспира доходчиво-красноречиво объяснял западным журналистам, за что идет война и почему "Арцах" - (якобы) армянская земля. Выступления его видел по телевизору весь мир.
Для всех армян Монте Мелконян стал примером жесткого армянского боевого духа и готовности сражаться за свой народ в любых условиях".
Комментарии излишни...
Похоже, и Симоньян, и Худавердян так же, как Мелконян и другие армянские националисты, стали примерами "жесткого армянского боевого духа", но уже на российском общественном, информационном поле.
Ниже материалы Sputnik о боевике Монте Мелконяне:
https://ru.armeniasputnik.am/society/20180612/12607403/gumannyj-i-dalnovidnyj-monte-kotoryj-mog-by-izmenit-nyneshnyuyu-armeniyu.html
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