День рождения сильного и оберегающего свой народ президента - важный и особый день для страны, которой он, как глава государства и лидер нации, дает направление, стимулы и возможности. 2019 год показал судьбоносные для страны результаты и возможно будет оценен как один из самых знаковых в истории современного Азербайджана.

Харизма Ильхама Алиева творит чудеса в мировой политике и стала своего рода миротворческим ресурсом в международных отношениях, что высоко оценивают главы государств, для которых Азербайджан открыл пространство для диалога и налаживания конструктивного сотрудничества. Свои личные внешнеполитические контакты и достижения Ильхам Алиев умело конвертирует во благо интересов Азербайджана.

Ильхам Алиев создал новый Азербайджан. Процесс еще в развитии, но тот Азербайджан, который стал узнаваем и признаваем в мире, с которым считаются и партнеры, и оппоненты, который хотят посещать туристы, стабильный и безопасный, со своей уникальной культурой и особой цивилизационной миссией, уже стал реальностью. Все те достижения, которые накапливает Азербайджан во главе с умным и дальновидным Президентом, приближают нас к одной из главных целей - восстановлению территориальной целостности государства.

Азербайджан при Президенте Ильхаме Алиеве вошел в топ 50 самых сильных государств мира, стал одним из влиятельных центров в системе международных отношений и инициатором ряда транснациональных проектов, которые закладывают основу экономической устойчивости страны и целого региона на десятилетия. Ильхам Алиев воспринимается как один из самых успешных мировых политиков новой генерации, с которым считаются, уважают и называют надежным партнером лидеры ведущих государств мира, включая Россию, Турцию, США, Китай, Иран, Казахстан и многие другие.

Президенту Ильхаму Алиеву в сложных и противоречивых условиях удалось безболезненно вывести Азербайджан на новый уровень своего развития, минуя серьезные риски и угрозы, как внешнего, так и внутреннего характера.

Это был процесс многоуровневой эволюционной трансформации страны, тонко и последовательно осуществляемый Президентом во избежание опасных потрясений для общества. Реформы второй половины 2019 года подводят своеобразную черту между прошлым и будущим - на уровне кадров, подходов, мышления.

На 2020 год, исходя из той дипломатической и экономической стратегии, которую определяет глава государства, формируются позитивные прогнозы и ожидания по многим ключевым направлениям внешней и внутренней политики Азербайджана. Реформы в системе государственного управления, масштабная активизация социальных программ вдохновили общество, повысили рейтинг доверия Президенту. Со стороны общества вызывает одобрение и благодарность каждое слово Президента, адресованное тем, кто призван служить народу, с тем, чтобы показатели благосостояния граждан росли эквивалентно потенциалу возможностей государства.

Азербайджанское общество любит и поддерживает своего Президента и его главного соратника по жизни и в государственных делах - Мехрибан Алиеву.

Наверное, сегодня очень многие хотели бы поздравить, выразить искренние пожелания Ильхаму Алиеву и сказать: "С днем рождения, господин Президент!"

Достойный сын великого отца и достойный сын азербайджанского народа!

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az