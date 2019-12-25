В прошлом году был опубликован показатель экономического роста в 5%, в этом году - 6,5% или 7%, и эти цифры также "нарисованы", поскольку преувеличены примерно в два раза. Об этом на конференции по подведению итогов года 24 декабря заявил экс-премьер Армении, экономист Грант Багратян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, показатели по инвестициям также неверны, поскольку выбрана ошибочная методология расчета.

Он добавил, что единственным выходом является повышение курса драма, и если ЦБ этого не сделает, то возникнет риск того, что в любое время в течение одного дня уровень жизни в Армении может упасть в 2,5-3 раза, что превратит Армению в экономическое кладбище.

"При этом правительстве мы в лучшем случае будем иметь экономические потери, в худшем - эти потери могут стать огромными", - заключил экс-премьер.