"Не знаю, что это за экономические подсчеты, на которых основывается Пашинян. Скорее всего, его оптимизм опирается на динамику в бюджетно-финансовой. Но это рост спекулятивный, который в реальной экономике не заметен".

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Ведизаде, комментируя фантастические цифры итогов года для Армении, озвученные премьер-министром Николом Пашиняном.

По его словам, есть другие данные, причем официальные, которые приводит госкомитет статистики Армении. Согласно этим данным, 25 процентов граждан страны живут в бедности. И это только официальная статистика, неофициальные же показатели гораздо выше.

Другой показатель, который никак не может служить основанием для подобных заверений премьер-министра, это сокращение реальных инвестиций в Армению, отметил Велизаде. Согласно тому же комитету по статистике, за первое полугодие иностранные инвестиции в Армению сократились на 40 миллиардов драмов. Данные за второе полугодие пока не озвучены, но они вряд ли будут утешительными для граждан соседней страны. В целом, отток инвестиций за последние 2 года серьезно усилился. И раньше Армения не была притягательна для иностранных инвестиций, а за период правления Пашиняна этот показатель совсем упал.

"Армянская экономика - это сокращающаяся экономика и сокращающийся рынок. Об этом говорят и демографические показатели. В первую очередь, речь идет о сокращении населения. В стране с развивающейся экономикой есть трудовой актив, трудоспособное население, потенциально платежеспособное. В Армении же имеет место неуклонное сокращение трудового рынка. Понимая, что сама по себе она не представляет интереса для иностранных инвесторов, Армения пытается представить себя как посредника для инвестирования в страны ЕАЭС. Но даже в этом случае Ереван не привлекает инвестиции в собственную экономику, не акцентирует на ней внимание, а всего лишь говорит о возможностях, которые предоставляются инвесторам на пространстве ЕАЭС", - отметил политолог.

Велизаде не сомневается, что фантазии Пашиняна воспринимаются гражданами Армении с горькой ухмылкой. Попробовал бы премьер рассказать об Армении в "числе 15 растущих экономик" людям, живущим в бедности или за ее чертой. Порадовал бы новостями тех, кто пребывает в чемоданном настроении - перманентном для армянских граждан - и только и ждет момента сбежать из такой "развитой" страны.

"Те сказки, которые он рассказывает, рассчитаны на то, чтобы подтвердить свою значимость, показать успех объявленной им в начале года "экономической революции". Это не более чем пиар, и не думаю, что гражданам Армении стоит к этому серьезно относиться", - заключил Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева