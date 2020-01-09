Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно.

Такого мнения придерживается российский эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В беседе с Day.Az эксперт не исключил возможность того, что США все-таки могут нанести ответный удар крылатыми ракетами по ракетным базам в Иране, если ситуация обострится до критического уровня.

Отметим, что в ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Также Трамп отметил, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти. Помимо этого, американский президент заявил, что Иран оказывает поддержку террористам.

"Не думаю, что Трамп позволит сделать из себя и США объект насмешек, поэтому американский удар возможен. Насколько он будет масштабным, и будет ли, увидим. Но я убежден, что без последствий ракетные атаки Ирана не останутся. Если США сейчас промолчат, либо будут грозить одними экономическими санкциями, то рискуют выставить себя на международное посмешище, американский президент этого не допустит", - отметил наш собеседник.

Военный эксперт также напомнил, что Иран уже пообещал атаковать ближайших соседей, являющихся союзниками США. То есть, может быть нанесен ракетный удар по Израилю, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, по другим ракетным базам Штатов в регионе.

"Насколько результативными они окажутся, заранее сказать сложно. Но очевидно, что Тегеран ответит эскалацией ракетных ударов в случае, если подвергнется атаке со стороны США", - сказал Игорь Коротченко.

Лейла Таривердиева