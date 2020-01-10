Процветающий Азербайджан - это заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Вся их масштабная деятельность, их ежедневный труд направлен на развитие нашей страны.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. С. Вургуна, народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская.

"Я горда тем, что благодаря Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой об Азербайджане узнает все больше людей во всем мире. Успешная внешняя политика, проводимая руководством страны, сделала Азербайджан не только популярным местом для туристов, но и сильной региональной державой, страной с которой считаются", - подчеркнула Н. Шаровская.

Известная актриса также добавила, что деятели культуры и искусства особенно чувствуют заботу и внимание государства. Н. Шаровская выразила благодарность Президенту за присвоение ей почетного звания "Народной артистки Азербайджана".

"Я горжусь тем, что мой маленький вклад в культуру и искусство нашей великой родины был оценен так высоко", - сказала наша собеседница.

По ее словам, Азербайджан славится своей древней культурой, национальной кухней и людьми, а Баку по праву является одним из красивейших городов мира. Но самое главное, Азербайджан - единственное государство в мире, в котором мультикультурализм не просто слово, а политика страны.

"В нашей стране прекрасно уживаются люди разных национальностей и разных вероисповеданий. У нас уважительно относятся к культурам других стран. Тому пример наш Русский драматический театр, который отметит в этом году свое 100-летие. Более 10 лет назад Президент Ильхам Алиев подарил нам прекрасно отремонтированное здание театра и сказал, что русский театр в Баку - это навсегда. А в прошлом году Президент присвоил Театру статус академического. Мы, коллектив Театра, очень благодарны за такое внимание к нам и заботу", - сказала она.