Партия "Ени Азербайджан", обладающая большим избирательным опытом, серьезно подготовилась к парламентским выборам.

Как передает Day.Az, об этом на общереспубликанском совещании районных и городских организаций правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

Он отметил, что в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан динамично развивается, достигнуты важные успехи во всех сферах. Под руководством главы государства проводятся отвечающие современным вызовам реформы, которые поддерживаются народом.

В ходе совещания районным и городским организациям партии были даны соответствующие рекомендации и поручения в связи с избирательной кампанией.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы.