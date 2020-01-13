Сумгайытские события, необходимые армянскому руководству как повод для начала масштабной антиазербайджанской пропаганды и оправдания агрессивной политики против Азербайджана, были заранее спланированы и подготовлены определенными армянскими группами.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), историк Муса Гасымлы, передает Day.Az.

По его словам, из материалов расследования событий, произошедших в Сумгайыте 26-28 февраля 1988 года, становится ясно, что злоумышленники выбирали заранее намеченные квартиры.

Гасымлы отметил, что убивали армян, которые не платили деньги армянским организациям.

"Их список был бы составлен заранее. В событиях участвовали приезжие криминальные элементы. В результате погромов погибли 32 человека. Из них 24 армянина, пятеро азербайджанцев, остальные - представители других национальностей. Наряду с этим, во время Сумгайытских событий многие азербайджанцы спасали жизни армян, спрятав их в своих квартирах. Из 198 человек, получивших телесные повреждения, 87 были помещены в больницу. В целом было ограблено 60 квартир, сожжены 14, повреждены восемь автомобилей, разбиты витрины 16 торговых объектов, 17 автомобилей МВД Азербайджанской ССР были повреждены. Одним из организаторов погромов был Эдуард Григорян, который принимал непосредственное участие в убийствах армян и насилии против армянских женщин. До этих событий Григорян был неоднократно осужден за различные преступления", - сообщил Муса Гасымлы.

Он добавил, что Сумгайытские события были обсуждены на заседании Политбюро ЦК КПСС 29 февраля 1988 года.

"Председательствующий на заседании Горбачев рассказал, что в Армении были распространены листовки. В этих листовках армян призывали прекратить митинги, взяться за оружие и атаковать турок. В штаб армии в Ереване был произведен выстрел, пуля попала в окно кабинета начальника штаба. Горбачев, назвав их экстремистами, сообщил, что основной темой на всех митингах является Карабах и его присоединение к Армении. Корни нагорно-карабахского конфликта были не этнические факторы, а необоснованные территориальные притязания Армении к Азербайджану. На протяжении долгих лет линия антиазербайджанской, антитюркской политики была вознесена на государственный уровень. После прихода к власти Горбачева эти процессы усилились", - сказал Муса Гасымлы.

Он с сожалением отметил, что армянские религиозные деятели сыграли особую роль в формировании территориальных притязаний Армении к Азербайджану, подстрекательстве к межнациональной розни.

"Центр, в частности, секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев и жена Михаила Горбачева Раиса Горбачева регулярно оказывали давление на следственные органы. Горбачев связывал рост напряженности с деятельностью властей Азербайджана, якобы армяне здесь притеснялись. Такой подход, в корне не отражающий историческую истину, - показатель враждебного отношения Горбачева к азербайджанскому народу", - подчеркнул Муса Гасымлы.

Он добавил, что Сумгайытские события были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа.

"Эти события были организованы с целью давления на Азербайджан. Мы извлекли много уроков из этих событий. В условиях, когда оккупирована часть азербайджанской территории, остаются беженцы и вынужденные переселенцы, народ должен тесно сплотиться вокруг государства, быть крайне бдительным, сохранять стабильность в стране, направлять свои силы на созидание, стремиться сделать государство еще сильнее, прилагать все усилия для решения единственной проблемы Азербайджана - нагорно-карабахского конфликта, порожденного военной агрессией Армении", - подытожил Муса Гасымлы.