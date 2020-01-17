https://news.day.az/politics/1194764.html Названо число зарегистрированных в Азербайджане кандидатов в депутаты
Названо число зарегистрированных в Азербайджане кандидатов в депутаты
Из 2 431 человека, обратившегося в связи с участием во внеочередных выборах в парламент Азербайджана, зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты 1623.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, передает Day.Az.
Из общего числа обратившихся было утверждено выдвижение 2358 кандидатур. Из этого числа взяли подписные листы 2247, вернули их - 1774 человека. Таким образом, были зарегистрированы кандидатуры более 90 процентов лиц, вернувших подписные листы.
Напомним, что девятого февраля в Азербайджане состоятся парламентские выборы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре