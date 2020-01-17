В составе медиа-группы, функционирующей при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, произведены изменения.

По этому поводу в ЦИК обратился ряд СМИ, сообщает Day.Az.

В данной связи было предложено, чтобы телеканал ANS, газеты "Olaylar" и "Gündəlik Teleqraf" были исключены из группы и включены телеканал "Azad Azərbaycan", аналитический и информационный центр "Real" ("Real TV"), информационное агентство "Report" и ООО "Gündəlik Teleqraf".

После голосования предложение было принято.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.