https://news.day.az/politics/1194939.html Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана
В составе медиа-группы, функционирующей при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, произведены изменения.
По этому поводу в ЦИК обратился ряд СМИ, сообщает Day.Az.
В данной связи было предложено, чтобы телеканал ANS, газеты "Olaylar" и "Gündəlik Teleqraf" были исключены из группы и включены телеканал "Azad Azərbaycan", аналитический и информационный центр "Real" ("Real TV"), информационное агентство "Report" и ООО "Gündəlik Teleqraf".
После голосования предложение было принято.
Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.
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