Политические убийства в Армении за последние два года стали нормой. Неизвестные, следы которых почему-то уходят в никуда, убирают бывших чиновников, депутатов, глав силовых ведомств.

Так, в октябре 2018 года был застрелен экс-депутат парламента Армении двух созывов Каро Карапетян (утверждается, что во время ссоры в ресторане). В сентябре 2019-го был найден мертвым бывший начальник полиции Армении Айк Арутюнян (утверждается, что стал жертвой взрыва газа). А накануне армянские СМИ распространили новость об "самоубийстве" экс-директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

Следственные органы, между тем, сообщили некоторые подробности, связанные со смертью Кутояна.

На месте смерти экс-начальника Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна обнаружено более 30-40 гильз и пуль в стенах, сказал начальник Главного управления по расследованию особо важных дел СК Артур Меликян. На месте происшествия обнаружен пистолет марки Glock. Выяснилось, что это было его законным оружием. Кутоян получил оружие от руководителя Службы безопасности Грузии в качестве награды.

Из этого следствие сделало вывод, что имело место самоубийство, и дело было возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Вместе с тем, будет рассмотрена и версия убийства, замаскированного инсценировкой самоубийства.

Примечательно, что после распространения новости об убийстве Кутояна, Республиканская партия Армении, возглавляемая Сержем Саргсяном, срочно собралась на заседание. Несмотря на отрицание представителями РПА связи экстренного совещания со смертью экс-директора СБ, в экспертных кругах Армении в этом сомневаются. Эксперты обращают внимание на тот факт, что в мае 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении документов в архивах СНБ. Он не уточнил, о каких документах идет речь, но камень явно был брошен в сторону Георгия Кутояна.

Зульфугар Ибрагимов