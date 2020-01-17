Новые подробности громкого политического убийства в Ереване

Ереванская квартира, в которой в пятницу было найдено тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении - 38-летнего Георгия Кутояна, принадлежала не ему, а его тестю - Татулу Бишаряну.

Об этом корреспонденту Sputnik Армения рассказал сосед, житель этой многоэтажки, передает Day.Az.

После появления информации о смерти Кутояна возле здания, где произошел инцидент, собрались представители многочисленных СМИ. Работавшие на месте происшествия правоохранители не пропускали журналистов к подъезду дома, более того, они даже жителям здания не разрешали проехать на парковку. Впрочем, жители дома и сами, заметив огромную толпу людей с камерами и микрофонами, пытались скрыться.

Машина Скорой помощи, стоявшая возле здания больше двух часов, увезла тело Кутояна около 17:30 часов. Несколько минут спустя вышел и председатель Конституционного суда Грайр Товмасян. Он не мог сдержать рыданий. Глава КС не подошел к журналистам, сразу сел в машину и уехал.

Представитель Следственного комитета Артур Меликян заявил, что "Кутоян погиб в результате огнестрельного ранения в висок". В комнате были найдены многочисленные пули и гильзы, а также повреждения на стенах. "На месте инцидента обнаружен пистолет "Глок". Это оружие он получил в качестве награды от руководителя СНБ Армении", - сказал Меликян, отметив, что экспертиза выяснит, принадлежат ли найденные боеприпасы тому же пистолету.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении. "Может быть убийство или инсценировка самоубийства, есть многочисленные версии. В дальнейшем с помощью следственных действий и экспертиз общая картина прояснится", - сказал Меликян. Экспертиза также должна показать, был ли в крови погибшего алкоголь.

Согласно данным следствия, тело Кутояна обнаружила его жена - 31-летняя Асмик Бишарян, по возвращении домой. На данный момент проводятся следственные действия с участием жены и отца покойного - Карена Кутояна. На месте кроме них и специалистов правоохранительных органов никого не было.

У Кутояна остался четырехлетний сын. Он был главой СНБ в 2016-2018 годах. Во время его назначения некоторые СМИ заострили внимание на факте, что Кутоян не имел опыта работы в силовых органах. За плечами Кутояна опыт работы в генеральной прокуратуре. С 2011 по 2016 годы был помощником Сержа Саргсяна.