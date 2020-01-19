https://news.day.az/politics/1195315.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ВИДЕО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ВИДЕО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января.
Об этом сообщает в воскресенье Day.Az.
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