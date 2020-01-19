Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, подали заявки 2431 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает Day.Az.

Председатель ЦИК заявил, что утверждены кандидатуры 2358 человек.

"2247 из них уже взяли подписные листы, а 1774 - вернули. Кандидатуры 1560 человек уже зарегистрированы", - сказал Панахов.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.