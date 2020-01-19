ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах
В связи с внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана аккредитацию прошли 92 международных наблюдателя.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
По словам председателя ЦИК, на сегодняшний день зарегистрировано 23 442 местных наблюдателя: "Из них 22 746 наблюдателей прошли регистрацию в окружных избирательных комиссиях, а 677 наблюдателей - в ЦИК".
Панахов сказал, что процесс продолжается и число аккредитованных наблюдателей увеличится.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.
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