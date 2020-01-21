Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, в селe Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.