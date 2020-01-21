https://news.day.az/politics/1195873.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Signify" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Signify" - ФОТО
21 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании "Signify" Эриком Рондолатом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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