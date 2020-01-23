Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Михаила Соломоновича Гусмана орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.