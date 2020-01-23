https://news.day.az/politics/1196286.html Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Гусмана орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Гусмана орденом "Шараф"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Михаила Соломоновича Гусмана орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
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