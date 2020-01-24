Параллельно с экономическим развитием, расширением процесса индустриализации в Азербайджане осуществляются обширные меры по сохранению экологического баланса, уменьшению вреда, наносимого экологии промышленными предприятиями.

Об этом сказал в пятницу Trend эколог, доктор философии по биологии Фикрет Джафаров, передает Day.Az.

Отметив, что в Азербайджане проводится большая работа по улучшению экологической ситуации, Джафаров подчеркнул, что в стране реализуются серьезные меры по контролю объема выбрасываемого в атмосферу диоксида углерода.

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