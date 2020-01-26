26 января с утра 102 азербайджанских студента и один ребенок, которые были эвакуированы с зоны землетрясения в Турции, на 3-х автобусах доставлены в Нахчыван.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наши граждане были встречены в Нахчыванском международном аэропорту и в 15.30 отправлены на самолете из Нахчывана в Баку.

Один из эвакуированных Фуад Гасанов, который обучается в Малатье, сказал, что после землетрясения, как и остальные, он также покинул место жительства. Хотя он хотел вернуться в Азербайджан, у него не было материальных средств на это. Однако из нашего посольства в Турции поступили звонки студентам и было сообщено, что согласно поручению Президента Азербайджана, они будут доставлены в Нахчыван на автобусе без какой-либо оплаты, а оттуда отправлены в Баку. Он сказал: "Среди наших студентов были потерявшие паспорт или те у которых документы остались по завалами. Наше консульство, учитывая это, обеспечило студентов необходимыми документами. Выражаю Президенту Азербайджана признательность за то, что создал эти условия и спас нас".

Другая обучающаяся в Малатье наша студентка Мелекханым Алиева с чувством радости восприняла указание Президента Азербайджана об эвакуации граждан нашей страны, в том числе студентов. Она отметила, что это является свидетельством высокой оценки, данной государством нашим гражданам.

Мелекханым Алиева: " Тот факт, что государство оказало поддержку нашим гражданам и эвакуировало их из зоны бедствия, мы навсегда запомним как оценку, данную Президентом Азербайджана нашим соотечественникам".

Студент Университета Инону Ильхам Мамедов, подчеркнув, что полностью согласен со словами других студентов, отметил, что как и все он также был напуган землетрясениме. Он сказал: "В таких ситуациях человек не знает, что делать, куда идти. Потому что страх и волнение сковывают его. Именно в такой момент наш Президент не забыл о нас, дал поручение о нашей эвакуации, подарил нам новую жизнь. Выражаю искреннюю признательность. Да здравствует наше государство!".