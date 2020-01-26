Введение санкций, попытка создать вокруг России "железный занавес", фальсификация истории и пропаганда в западных СМИ - всё это есть только лишь инструменты, которые Вашингтон использует для того, чтобы не допустить восстановление своего главного геополитического конкурента. Здесь особо надо упоминуть роль некоторых "союзников" России по разным интеграционным проектам, пишет ПолитВести.

Было бы наивно не предположить, что Вашингтон не использует этот ресурс в качестве инструмента борьбы против Москвы.

На это обратил внимание эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

Он отметил, что в российском экспертном сообществе доверие к действующему руководству Армении продолжает падать. "Я в данном случае говорю не о каких-то рейтингах, а об общем настрое, настроении в экспертных кругах, что гораздо надёжнее как показатель", - отметил эксперт.

Если в двух словах охарактеризовать имидж этого руководства, с российской точки зрения, продолжил эксперт, это - непредсказуемость и некомпетентность. - Не говоря уже о том, что премьер Армении обращается напрямую к ФБР США, чтобы американцы помогли раскрыть какую-то "тайну" по поводу незаконного перевода за рубеж Сержем Саргсяном государственных активов страны.

"Это даже намного сильнее, чем почти годовая попытка торможения Пашиняном работы ОДКБ. Ведь тем самым Ереван, во-первых, показывает, что его собственные сотрудники спецслужб не в состоянии реализовывать такие задачи, а во-вторых, Вашингтон получает прямой доступ ко всем архивам и секретам Армении. Получается, что Вашингтон напрямую управляет Ереваном", - заявил Трофимчук.

"Более того, в таком случае здесь могут быть напрямую затронуты и интересы стран, входящих в ОДКБ, в том числе Казахстана и Беларуси. Не зря они, видимо, так волновались в связи с неожиданным появлением Пашиняна весной 2018 года. Поэтому если говорить об ожиданиях по линии российско-армянских отношений, то в наступившем году я ожидаю большей ясности в задачах и целях действующего руководства Армении" , - сказал Трофимчук.

Эксперт отметил, что в целом в российском экспертном сообществе усиливается настороженность по отношению к руководству Армении, которое продолжает гнуть свою линию в чувствительных для России местах.

Заявление Трофимчука еще раз свидетельсвует об анти-российской политике нынешних властей Армении. Очевидно, что чересчур тесное взаимодействие премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Вашингтоном серьезно подрывает безопасность постсоветского пространства.

За счет введения Пашиняном иностранных спецслужб в само ядро армянской власти подрывается также безопасность всего евразийского блока.

Исходя из этого, Армения все больше напоминает для России мину замедленного действия, заложенную под Евразийский союз и ОДКБ.