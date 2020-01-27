Айдын Гулиев: т.н. "Нацсовет" потворствует попыткам изобразить Армению демократичнее Азербайджана
Радикальные партии т.н. "Национального совета" поддерживают весьма сомнительные связи за рубежом. Об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что явно пристрастные выводы некоторых международных организаций о демократической ситуации в Азербайджане, демонстрирующие двойные стандарты, радикалы выдают за достоверные оценки политической ситуации в нашей стране.
Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az. По его словам, отношение председателя ПНФА Али Керимли к доморощенным прогнозам The Economist Intelligence Unit по поводу демократической ситуации в Азербайджане просто бросается в глаза.
"Давно отпали все сомнения, что парой международных организаций, занявших явно пристрастную позицию в связи с демократией и ситуацией с правами человека в Азербайджане, управляют антиазербайджанские политические центры. Также ясны причины их тщетных попыток в этой плоскости выставить Армению в лучшем свете, чем Азербайджан. Эти международные организации намеренно предпринимают попытки оболгать Азербайджан, принизить высокие достижения страны и вдохнуть жизнь в угасающую "политическую" деятельность радикальных элементов как т.н. "Национальный совет"", - сказал Айдын Гулиев.
По его словам, многочисленные влиятельные международные организации дают реальную и объективную оценку безусловным успехам Азербайджана. В это время Али Керимли и другие из т.н. "Национального совета" выражают поддержку явно тенденциозным вымыслам враждебных к Азербайджану сил. Такое отношение "Совета" к организациям, которые Азербайджан могут только поносить, абсолютно чужда идеологии азербайджанства.
"Анализ показывает, что пресловутые международные организации, "исследуя" демократические процессы в Азербайджане, отнюдь не действуют во благо народа, но преследуют свои шкурные интересы. В противном случае пара критических отчетов об Азербайджане, на которые и ссылаются партии "Совета", не отличались бы настолько кардинально от объективных и комплиментарных заключений гораздо более влиятельных и авторитетных международных организаций.
Самое предосудительное, что руководители партий т.н. "Национального совета" крайне благосклонны к подобным документам, в которых Армению выставляют в лучшем свете, чем Азербайджан. Поддержка радикалами лживых наветов на Азербайджан - образец отсутствия патриотизма", - сказал Айдын Гулиев.
Эксперт подчеркнул, что азербайджанский народ воочию видит процессы развития в стране, что позволяет ему оставаться вне разлагающего влияния радикалов.
"Радикальные "лидеры", утверждающие будто за последние три года Армения из авторитарной страны превратилась в демократическую, на самом деле сами стали носителями идеологии армянства. Игнорирование продолжающихся в Армении политических убийств и репрессий не является ничем иным, как предательством азербайджанских радикалов, растерявших все ориентиры в азарте стремления к власти.
Армянская пропаганда, пытаясь представить Армению демократичнее чем Азербайджан, стремится обелить ее агрессивную политику. Нехитрый и очевидно ложный посыл Армении заключается в следующем - "вследствие недемократичности Азербайджана армяне не могут жить в Карабахе бок о бок с азербайджанцами". Однако непростительно то, что политиканы "Нацсовета" поддерживают эту ложь во вред родной стране", - подчеркнул Айдын Гулиев.
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