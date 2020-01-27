Радикальные партии т.н. "Национального совета" поддерживают весьма сомнительные связи за рубежом. Об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что явно пристрастные выводы некоторых международных организаций о демократической ситуации в Азербайджане, демонстрирующие двойные стандарты, радикалы выдают за достоверные оценки политической ситуации в нашей стране.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az. По его словам, отношение председателя ПНФА Али Керимли к доморощенным прогнозам The Economist Intelligence Unit по поводу демократической ситуации в Азербайджане просто бросается в глаза.

"Давно отпали все сомнения, что парой международных организаций, занявших явно пристрастную позицию в связи с демократией и ситуацией с правами человека в Азербайджане, управляют антиазербайджанские политические центры. Также ясны причины их тщетных попыток в этой плоскости выставить Армению в лучшем свете, чем Азербайджан. Эти международные организации намеренно предпринимают попытки оболгать Азербайджан, принизить высокие достижения страны и вдохнуть жизнь в угасающую "политическую" деятельность радикальных элементов как т.н. "Национальный совет"", - сказал Айдын Гулиев.

По его словам, многочисленные влиятельные международные организации дают реальную и объективную оценку безусловным успехам Азербайджана. В это время Али Керимли и другие из т.н. "Национального совета" выражают поддержку явно тенденциозным вымыслам враждебных к Азербайджану сил. Такое отношение "Совета" к организациям, которые Азербайджан могут только поносить, абсолютно чужда идеологии азербайджанства.

"Анализ показывает, что пресловутые международные организации, "исследуя" демократические процессы в Азербайджане, отнюдь не действуют во благо народа, но преследуют свои шкурные интересы. В противном случае пара критических отчетов об Азербайджане, на которые и ссылаются партии "Совета", не отличались бы настолько кардинально от объективных и комплиментарных заключений гораздо более влиятельных и авторитетных международных организаций.

Самое предосудительное, что руководители партий т.н. "Национального совета" крайне благосклонны к подобным документам, в которых Армению выставляют в лучшем свете, чем Азербайджан. Поддержка радикалами лживых наветов на Азербайджан - образец отсутствия патриотизма", - сказал Айдын Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что азербайджанский народ воочию видит процессы развития в стране, что позволяет ему оставаться вне разлагающего влияния радикалов.

"Радикальные "лидеры", утверждающие будто за последние три года Армения из авторитарной страны превратилась в демократическую, на самом деле сами стали носителями идеологии армянства. Игнорирование продолжающихся в Армении политических убийств и репрессий не является ничем иным, как предательством азербайджанских радикалов, растерявших все ориентиры в азарте стремления к власти.

Армянская пропаганда, пытаясь представить Армению демократичнее чем Азербайджан, стремится обелить ее агрессивную политику. Нехитрый и очевидно ложный посыл Армении заключается в следующем - "вследствие недемократичности Азербайджана армяне не могут жить в Карабахе бок о бок с азербайджанцами". Однако непростительно то, что политиканы "Нацсовета" поддерживают эту ложь во вред родной стране", - подчеркнул Айдын Гулиев.