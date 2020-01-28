Для нас - евреев, выходцев из Азербайджана, очень важны процессы, идущие в этой стране.

Об этом сказал руководитель "Координационного центра горских евреев, выходцев из Азербайджана" и "Дома Израиля в Азербайджане" Ширин Нехамиа Михаэли, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на портал www.secki-2020.az.

Он отметил, что Азербайджан - постоянно укрепляющаяся и развивающаяся страна: "Надеемся, что после парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее. Укрепление позиций Азербайджана очень важно для продолжения взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами и дружественными странами, в том числе, с Израилем".

Он выразил надежду на то, что новый формирующийся парламент внесет вклад в ещё большее ускорение развития Азербайджана.