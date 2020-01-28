https://news.day.az/politics/1197978.html Эльмар Мамедъяров провел переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - ФОТО
Эльмар Мамедъяров провел переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом, как передает Trend, написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"В Женеве началась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым от России, Стефаном Висконти от Франции, и Эндрю Шефером от США", - отметила она.
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