Мировое политическое армянство выходит на главный этап своего продвижения в системе российской власти. Это гениальный план, созревший в умах представителей малого, но дружного народа, по захвату большого государства! Пушками и танками Россию не захватишь, а вот армянская хитрость уже почти пробила себе все коридоры власти, в том числе к главному кабинету в Кремле.

И это не фантасмагория, а реальный, происходящий на наших глазах захват высших должностных позиций в России представителями не титульного этноса, а малого соседнего народца, присосавшегося к телу русского великана. И как сейчас мыслит армянство? Если "этими русскими" так легко управлять, то можно и на кресло повыше претендовать, пишет gradator.ru.

Армяне уже спят и видят, что их человек займет первый пост в самом крупном государстве мира - в России. И вот он - путь к мировому господству армян открыт! Тут не только оккупацию Карабаха сразу узаконят, так еще и в Краснодарском крае провозгласят армянскую автономию на "исконно армянских землях". Тем более, и МИД РФ, и кузница дипломатических кадров - МГИМО, с армянским приоритетом.

МИД России возглавляет армянин, правительство возглавляет армянин, СМИ возглавляют армяне. Все идет по плану. В мировых армянских этнополитических кругах, один из влиятельных центров которых базируется в США, уже прорабатывается своя кандидатура на пост президента России.

Кто им станет?

Лаврова пытались усадить на русский трон - не успели, теперь уж староват.

Мишустин? Вполне себе имеет шансы...

В интернете и многочисленных российских СМИ, контролируемых армянами, уже стали появляться материалы по героизации нового премьера Михаила Мишустина. По типу "Мишустин красавец ! Сразу стал чистить авгиевы конюшни!".

Схема та же, что и по популяризации и героизации образа Симоняьн, которая, кстати, неплохо сработала. В частности, обыгрывается какой-то пиар ход с участием очередного армянского "героя", подводится нужный заголовок, который потом вращается в интернет пространстве с подачи армянских медиаменеджеров, и ударная концовка. Например: "Уважаемый Михаил Владимирович! От всего честного народа респект Вам! Спасибо огромное!!!Если так и дальше продолжите, то народ Вас поддержит в любых начинаниях!"

То есть, намек понятен? "Народ вас поддержит"... Какой народ?! О каком народе думал Мишустин, когда создавал свои гигантские коррупционные схемы и транжирил миллионы из бюджета с супругой на дорогих курортах в Куршевеле?

Следующий возможный кандидат - активный армянский микроб, который прогрыз все щели в Кремле и российском медиапространстве - это Маргарита Симоньян.

Уж как не старались ее тролли внедрять в простые головы россиян образ "русского патриота", которая, кстати, первая же и увильнет в Америку, в случае чего, как и ее любимый Михалюрыч (Михаил Лесин).

Ведь одно время вся армянская медиа империя России работала на этом направлении, закидывая на все сайты и группы в соцсетях наживку в виде"Симоньян тянет на президента" с поддакивающими комментами симоньяновских троллей. Стратегическим вспомогательным движением по продвижению Симоньян было и пролоббированное армянской диаспорой США внесение Маргариты Симоньян в список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Интересно, это ж с какой стати оголтелый американский ресурс будет продвигать "кремлевскую пропагандистку"?

Однако весь интернет заполнен слащавой героизацией образа среднестатистической армянки из Краснодара, чудодейственным образом запрыгнувшей на олимп медиа власти в России. Но, судя по тому, как усиленно армия симоньяновских троллей и интернет-негров продвигает заматеревшую от больших денег и пригретую большой властью Симоньян, все более становится очевидным, что Марго готовится к новым планам.

На какой сайт не зайди, куда не кликни, везде выскакивает Симоньян, как черт из табакерки.

Она и жнец, и на игре дудец, и книжки пишет, которые никто не читает, и фильмы семейным подрядом снимает, которые никто не смотрит, но за все это платит щедрое российское государство. Почему, за какие заслуги такие привилегии? Ведь, по большому счету, Маргарита Симоньян - это раздутый российской властью армянский пузырь, который, достигнув невероятных размеров, либо прилипнет к какому-то кресле в Кремле, либо, в случае провала, когда-нибудь улетит в свой Вашингтон.

Вот с какой стати и кому может быть интересна биография медиаменеджера Маргариты Симоньян?!

Давайте пройдемся по биографии Симоньян, написанной под ее собственной редакцией и тиражируемолй по ее многочисленным каналам в российских СМИ.

Биографию Маргариты Симоньян публикует, например, pulse.mail.ru:

"Маргарита Симоньян - российская журналистка, медиаменеджер. Является главным редактором телеканала Russia Today с 2005 года. Будучи некогда обычным корреспондентом, она смогла выбиться на вершины и стать одним из самых авторитетных лиц (как она смогла "выбиться" - это отдельная история. Когда-нибудь об этом еще напишут в подробностях - авт.). Издание Forbes провозгласило ее одной из ста самых влиятельных женщин мира ( об этом сказано выще - стараниями армянского лобби США).

"Родилась девушка 6 апреля 1980 года в солнечном Краснодаре в небогатой семье. Она была не единственным ребенком. В семье была еще одна младшая дочь - Алиса (Алиса, благодаря сестре, уже изрядно раскормилась на миллионных российских тендерах дорогих спортобъектов - авт). Отец семейства занимался починкой техники, а мать работала продавцом цветов на местном рынке".

"В девятом классе девчушке выпала удачная возможность поехать в США по обмену. Прожив несколько лет в Нью-Гемпшире, Маргарита хотела остаться жить в этой чудной и развитой стране, но любовь к родине (не любовь к родине, а по заданию истинной армянской родины Симоньян вернулась в Россию, получив полную поддержку от американских соотечественников- авт) победила ее желание, и Симоньян приехала обратно домой".

"Маргарита также может похвастаться обучением в "Школе театрального мастерства", под предводительством Владимира Познера в Москве" (Познера она позже завербует в ряды апологетов армянства, и он не раз еще будет транслировать идеи армянства и в России, и в Армении, и в Калифорнии - авт) .

"В 2005 году сформировался новый телеканал, базирующийся на политических взаимоотношениях России с миром. В связи с информационными войнами, этот канал был необходимостью, чтобы говорить объективную информацию, не выставляя всегда Россию "козлом отпущения". Создатели телеканала, Михаил Лесин и Алексей Громов, сделали Маргариту редактором телеканала ( это вот как раз самое интересное - кто покровители и почему? Михаил Лесин, кстати, оставив пост министра информациии России, эмигрировал в США, где закончил свои дни при странных обстоятельствах и в печальном статусе изменника Родины - авт) .

"Когда Маргарите попросили прокомментировать секрет такого успеха за короткое время, она сказала, что никакого секрета здесь нет (ох, лукавая Марго - весь ее путь к успеху - сплошные тайны и темные пятна - авт). Просто она не стеснялась быть до конца объективной, при этом оставаясь патриотом своего государства" ("патриотизм" Симоньян - возможно, но не русский, а армянский - авт).

Интересно, и кого из этих "патриотов России" армянство сочтет достойным для реализации планов "Великой Армении" на землях и ресурсах пока еще великой России?

Или появится новый армянский кандидат, которому успешные сотечественники уже проложили дорогу?