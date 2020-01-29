В Женеве началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Во встрече также принимают участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шофер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.