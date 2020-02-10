Азербайджан пристально следит за тенденциями в области ядерной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время выступления на "Международной конференции по ядерной безопасности: поддержка и укрепление усилий" сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что Азербайджан поддерживает имеющиеся инициативы по ядерной безопасности и придает особое значение многосторонним механизмам в данной области.

"Азербайджан разделяет обеспокоенность мирового сообщества относительно ядерной безопасности. Азербайджан ратифицировал "Договор о нераспространении ядерного оружия" и в 1995 году поддержал бессрочное продление договора. Мы обеспокоены угрозами ядерной безопасности и привержены делу по их устранению.

Международное сотрудничество в сфере обеспечения ядерной безопасности всегда находилось в центре нашего внимания. Верим, что успехи, достигнутые в этом направлении, вносят вклад в укрепление мира и безопасности. Азербайджан успешно развивал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по всем аспектам ядерной безопасности. Мы готовы углублять имеющееся сотрудничество", - сказал Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что в рамках "Программы технического сотрудничества" Азербайджан и МАГАТЭ в 2015 году подписали рамочный документ, который составляет основу национальной программы в сфере усовершенствования нормативно-правовой базы потенциала ядерной безопасности, управления радиоактивными отходами, а также в сфере радиационного мониторинга и контроля на пограничных и таможенных пропускных пунктах.

"Азербайджан также приветствует усилия ООН в направлении укрепления ядерной безопасности. С этой точки зрения, в пресечении распространения ядерного, химического и биологического оружия, а также их носителей, исключительную роль играет выполнение резолюции ООН № 1540, а также последующих резолюций. С того момента, как Азербайджан присоединился к Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма, его представители принимают активное участие в мероприятиях и тематических учениях Инициативы.

Ядерная безопасность имеет исключительное значение в управлении ядерными технологиями, а также в случаях, когда речь идет об использовании или транспортировке ядерных или других радиоактивных материалов. В связи с этим, в Азербайджане осуществляется необходимая работа в направлении усиления контроля за такими материалами.

В данный момент мы продолжаем работать над законодательством о контроле радиационной безопасности. Азербайджан уже принял нормативные акты и правила, запрещающие ввоз в страну ядерных и радиоактивных отходов. При поддержке МАГАТЭ, законы и другие нормативные акты Азербайджана по регистрации и контролю над радиоактивными материалами приводятся в соответствие с международными стандартами", - отметил Эльмар Мамедъяров.

Он подчеркнул, что Азербайджан присоединился к Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма и Конвенции физической охраны ядерных материалов, а также утвердил поправки в последнюю конвенцию.

"Азербайджан придает важное значение дальнейшему укреплению ядерной безопасности. В частности, на фоне радикального экстремизма и угрозы терроризма в регионе, мы придаем большое значение пресечению использования территории нашей страны в качестве транзитного маршрута в незаконной торговле ядерными материалами. Однако, из-за продолжающейся оккупации Арменией 20 процентов нашей территории, мы не можем обеспечить надлежащий контроль над значительной частью наших границ. Данная ситуация создает благоприятные условия для незаконной деятельности, в том числе ядерной контрабанды и ядерного терроризма", - добавил Эльмар Мамедъяров.

В конце министр еще раз подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с международными организациями и партнерами в направлении укрепления ядерной безопасности как в регионе, так и в мире, а также снижения угроз, вызванных незаконным оборотом ядерных и радиоактивных материалов. Страна надеется на поддержку МАГАТЭ в этом вопросе.

"Подчеркивая значимость этой конференции, Азербайджан поддерживает заявление министров в рамках Международной конференции "Ядерная безопасность: поддержание и укрепление усилий"", - подытожил Эльмар Мамедъяров.