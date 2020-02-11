Выводы и заявления, озвученные миссией БДИПЧ ОБСЕ относительно внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, не просто не объективны, они ничего не имеют общего с реальностью.

Об этом сказал Trend основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, передает Day.Az.

По его словам, это лишь очередная, одна из множества попыток оказать давление на руководство Азербайджана со стороны европейских структур, тем более, что незначительные нарушения, указанные в отчете наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, носят сугубо технический характер и никак не повлияли на результаты голосования: "Важно отметить, что в своей антиазербайджанской риторике данные структуры не самостоятельны, а лишь отрабатывают поставленную задачу. Есть четкая задача наказать Азербайджан за его стремление вернуть свои территории, оккупированные соседним государством, за его по-настоящему независимую внешнюю политику и отказ принимать участие в западной кампании против своих основных исторических союзников и братских народов - России, Турции и Ирана".

К тому же, как отметил эксперт, Азербайджан далеко не первое государство на постсоветском пространстве, в чей адрес звучат обвинения в "непрозрачности выборов" со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ):

"Так, совсем недавно - в ноябре и декабре прошлого года БДИПЧ ОБСЕ примерно в той же интонации охарактеризовало выборы в нижние палаты парламентов Беларуси и Узбекистана, чем вызвало справедливое возмущение не только в Минске и Ташкенте, но и в столицах других, не зависящих от Евросоюза и США государств.

Жесткую оценку предвзятым и политически ангажированным заявлениям БДИПЧ ОБСЕ в рамках зимней сессии ПАСЕ в январе текущего года в Страсбурге дал глава комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий, призвав коллег к объективности".

По мнению политолога, год от года Азербайджан занимает высокие позиции в авторитетном рейтинге самых сильных, могущественных стран мира: "Инициированные Президентом Ильхамом Алиевым масштабные экономические и политические реформы позволят Азербайджану выйти на новый виток своего развития, укрепить свое лидерство в регионе.

Вкупе с самостоятельной внешней политикой это выглядит вызовом на фоне деморализованного европейского сообщества и большинства его участников, с падающей экономикой и отведенной им ролью мелких провинций в составе одной из заокеанских колоний США", - подытожил Виталий Арьков.

Тем не менее, как отметил политолог, вопреки ожиданиям представителей азербайджанской оппозиции, все международные наблюдатели, за исключением миссии БДИПЧ ОБСЕ, практически в один голос заявили, что выборы в Милли Меджлис Азербайджана прошли на высоком уровне: "Несмотря на наивные ожидания представителей оппозиции, отчет Международной наблюдательной миссии сильно их разочаровал. Им не удалось поставить под сомнение результаты выборов и демократию в Азербайджане. Вопреки прогнозам некоторых кругов, которые надеялись оправдать свое политическое бессилие с помощью вполне ожидаемых их неудач на выборах, на избирательных участках не только не было серьезных нарушений, наоборот - все было организовано на высоком уровне. Представителям оппозиции пришлось довольствоваться привычными для них методами, такими как распространение в социальных сетях всякого рода видеороликов и негативных, ничем не обоснованных комментариев, что говорит о политической несостоятельности и неспособности оппозиции соперничать".