Перед Азербайджаном стоят масштабные цели и задачи. Новый парламент скоро вступит в свои полномочия, и, конечно же, новоизбранные депутаты в своей работе должны еще серьезнее и ответственнее отнестись к проблемам и вызовам, стоящим перед нашей страной и народом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов, говоря об ожиданиях от нового парламента.

"Это и внешние, и внутренние вызовы. Депутаты должны всегда помнить, что они представители народа, а не власти. Парламентарии обязаны делать все, чтобы на местах избиратели, отдавшие им свои голоса, были довольны их деятельностью. Они чаще должны появляться в регионах, в своих округах, чаще встречаться с избирателями, выслушивать их проблемы и стараться решать их. Это будет большой помощью государству со стороны депутатов. К сожалению, в прежнем парламенте мы видели совершенно другую картину, когда депутаты практически не выезжали из столицы, а избирателей видели лишь от выборов к выборам", - подчеркнул Мамедов.

Политолог отвел новому парламенту важную роль и в процессах, идущих вокруг урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Наличие конфликта является тормозом для всего региона, и только благодаря Азербайджану регион способен поддерживать свой имидж и способность к развитию.

"Как бы там ни было, Азербайджан никогда не смирится с оккупацией и будет делать все для изменения статус-кво", - сказал Заур Мамедов.

Лейла Таривердиева