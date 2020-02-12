От избранного 9 февраля нового парламента общественность страны связывает немало ожиданий. Изначально было заявлено, что законодательный орган в прежнем составе служит тормозом для инициированных Президентом Ильхамом Алиевым реформ, не способен выстроиться в процессы обновления, идущие в стране, и ему необходимо придать новое дыхание. Теперь, когда выборы успешно завершились, азербайджанский народ многого ждет от новоизбранных парламентариев и Милли Меджлиса, как органа законодательной власти в целом.

Основой благополучия любой страны является экономика. От ее мощи и прогнозируемости зависит социальная надстройка, процветание народа и авторитет государства.

Какую роль может сыграть обновленный парламент в реализации экономических реформ?

На этот вопрос мы попросили ответить эксперта по вопросам экономики, руководителя Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова.

В связи с реализацией в Азербайджане масштабных экономических, социальных, структурных и кадровых реформ ощущалась острая необходимость в формировании нового парламента, сказал наш собеседник.

"Ожидается, что новоизбранный парламент, появившиеся в нем новые лица позволят законодательному органу усилить свою роль в укреплении и развитии экономики. Новый парламент сможет непосредственно влиять на реализацию реформ Президента Ильхама Алиева", - считает экономист.

По его словам, скорость проведения реформ и их успешность во многом зависят от усовершенствования законодательной базы экономики. Перед Милли Меджлисом стоят две первоочередные задачи: усовершенствование законов и активизация своей роли в доведении до населения проводимых в стране реформ.

"Обновление парламента позитивно скажется на ходе реформ и внесет свой вклад в их эффективность", - сказал Вугар Байрамов.

Отметим, что на выборах 9 февраля Байрамов набрал большинство голосов по 84-му физулинскому избирательному округу.

Лейла Таривердиева