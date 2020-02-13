Маргарита Симоньян решила высказаться по коронавирусу. Как всегда, за весь русский народ. И, как всегда, стараясь выглядеть большей патриоткой России, чем все русские вместе взятые.

О китайском коронавирусе говорят сегодня все и везде. Не последней темой в этой связи для всех стран является вывоз своих граждан из охваченной эпидемией КНР. Нет ничего удивительного в том, что именно к России, как к мощной державе, крупнейшему государству континента, ближайшему соседу Китая, имеющему огромный авиапарк и массу возможностей, обращались за помощью в выезде граждане стран постсоветского пространства. Хотя после обретения ими независимости прошло много лет, народы на этом пространстве, что уж там, все равно остались "своими" друг для друга.

Так вот, Симоньян, проникнувшись великоросскими переживаниями, сделала запись в своем Twitter, унизив и растоптав страны, граждан которых вывезли из Китая российские авиакомпании. Судя по записи скандально известной журналистки, помимо россиян, были эвакуированы граждане Казахстана, Армении и Беларуси. Чужие? Нет - свои. Можно не сомневаться, что такого мнения были и пилоты, и члены экипажей тех бортов, которые вывозили людей.

А что так раздражило госпожу Симоньян? Эти "нерусские" заняли чье-то место или как-то задели ее личные интересы? Откуда столько сарказма и злости? "Шел тридцатый год величественной независимости", - пишет она с насмешкой. Мадам этим указывает вышеперечисленным странам, что никуда вы, мол, без России-матушки не годитесь и тьфу на вашу мнимую независимость... Такие мысли обычно высказывают ультра-патриоты и шовинисты той страны, которую Маргарита Симоньян с такой гордостью представляет. Точнее - позорит.

И тут невольно приходит мысль: как хорошо, что граждан Азербайджана вывезли военные братской Турции. И никакие симоньяны не смогут тыкать нас носом, как тыкают белорусов, казахов и даже армян, в этот факт нормального человеческого поведения - спасать, независимо от национальности, веры и прочих "недостатков".

Кстати, турки вывезли граждан не только Турции и Азербайджана, но и Грузии и Албании. Можно не сомневаться, что никому на турецкой стороне не пришло в голову кичиться своим поступком, унижая других.

Впрочем, Симоньян, учитывая окончание ее фамилии, это, наверное, сложно понять.

Зульфугар Ибрагимов